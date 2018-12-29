Жители Обнинска расплачивались в магазинах найденной картой

29.12.2018 09:42 181

Жительница Обнинска нашла на кассе супермаркета чужую карту и расплатилась ею за покупки, сообщила в субботу, 29 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Затем дама отдала карточку мужу, который обещал избавиться от находки. Но он не стал выкидывать карту, а тоже расплатился ей в одном из магазинов. Платить за покупки чужими деньгами мужчина пытался и на следующий день, но карта оказалась заблокирована.

Семейная пара потратила чужих 5 тысяч рублей.

Владелец карты написал заявление в полицию и жителей Обнинска будут судить за мошенничество с использованием электронных средств.