Север области без тепла из-за загоревшегося в Подмосковье газопровода

29.12.2018 08:58 198

Теплоснабжение отключили в Жуковском и Тарусском районе в субботу, 29 декабря, утром.

В тарусском районе без тепла и газа 8 населенных пунктов и около тысячи человек. В Жуковском — почти 12 тысяч, которые живут в 187 домах разной этажности. Здесь газа нет в двух котельных, а тепла в больнице.

Восстановить все планируют к 20:00.

Тепло отключили в домах из-за прорыва газопровода в Подмосковье. Пожар произошел в Серпуховском районе. Столб пламени достигал 15 метров. Чтобы потушить газопровод была перекрыта подача голубого топлива.