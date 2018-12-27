Бандита, убившего человека 23 года назад, поймали калужские полицейские

27.12.2018 16:25 362

В 1995 году уроженец Симферополя, действуя в составе банды, избил человека до потери сознания, погрузил в багажник машины и сбросил в море с набережной Алушты. Труп потерпевшего обнаружили в море.

Спустя 23 года бандита задержали в деревне Плюсково Дзержинского района Калужской области. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, сотрудники уголовного розыска установили его местонахождение и, при силовой поддержке СОБР, взяли его под стражу. Вскоре преступник будет передан инициатору розыска для дальнейшего расследования.