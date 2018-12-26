Прокуратура лишила прав 17 пациентов наркодиспансера

26.12.2018 20:00 141

Калужская прокуратура провела проверку в целях безопасности дорожного движения, сообщила 26 декабря пресс-служба ведомства.

Так, прокуроры установили лиц, состояние здоровья которых, при наличии действующего водительского удостоверения, не соответствует установленным законом нормам. Указанные граждане состоят на учете в наркологическом диспансере.

Как отметили в прокуратуре, по результатам проверки в районный суд Калужской области направлено 17 исковых заявлений о прекращении действия права на управление транспортными средствами. Иски удовлетворены, и 17 калужан больше не смогут сесть за руль.