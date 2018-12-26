Кондровчанин заплатит 25 000 штрафа за выломанную дверь

26.12.2018 12:38 203

28-летний житель Кондрово на днях осужден за незаконное проникновение в чужое жилье. Выясняя отношения с приятелем, осужденный выбил дверь его квартиры, нарушив своими действиями статью Конституции РФ о неприкосновенности жилища. Суд приговорил нарушителя спокойствия к штрафу в размере 25 000 рублей, сообщила 26 декабря пресс-служба прокуратуры области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей: 1 шт.