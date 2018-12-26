В Калуге задержали гражданина Узбекистана с партией героина

26.12.2018 11:27 103

Сотрудники калужской полиции на днях задержали гражданина Узбекистана и обнаружили у него в кармане 16 свертков из фольги с героином общей массой 31,62 грамма.

Как сообщила в среду, 26 декабря, пресс-служба ведомства, против него возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков и сейчас проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.