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Дед Мороз и Снегурочка убирают областной центр от снега

25.12.2018 17:25 0 263
Дед Мороз и Снегурочка убирают областной центр от снега

В преддверии праздников коммунальщики решили не просто расчистить улицы от последствий снегопада, но и создать калужанам новогоднее настроение.

Поэтому на улицах города можно все чаще встретить Деда Мороза или Снегурочку с лопатой в руках. Как пояснили в пресс-службе городской управы, подобные костюмы - это дополнительный источник добрых улыбок и праздничного настроения.


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