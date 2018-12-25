Дед Мороз и Снегурочка убирают областной центр от снега

25.12.2018 17:25 263

В преддверии праздников коммунальщики решили не просто расчистить улицы от последствий снегопада, но и создать калужанам новогоднее настроение.

Поэтому на улицах города можно все чаще встретить Деда Мороза или Снегурочку с лопатой в руках. Как пояснили в пресс-службе городской управы, подобные костюмы - это дополнительный источник добрых улыбок и праздничного настроения.