В Кирове воришке приглянулось женское пальто на манекене

В Кирове из магазина украли женское пальто.
Полицейские осмотрели место происшествия, всех опросили и забрали записи с камер видеонаблюдения. На одной записи было видно как некий мужчина, воспользовавшись тем, что продавец отвлеклась, снял с манекена пальто ценой 2700 рублей и спокойно ушел.
Личность похитителя установили: им оказался 39-летний ранее судимый местный житель. Теперь ему предстоит отвечать за кражу по уголовному делу, сообщила пресс-служба областного УМВД.
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