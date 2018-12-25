В Кирове воришке приглянулось женское пальто на манекене

25.12.2018 09:54 145

В Кирове из магазина украли женское пальто.

Полицейские осмотрели место происшествия, всех опросили и забрали записи с камер видеонаблюдения. На одной записи было видно как некий мужчина, воспользовавшись тем, что продавец отвлеклась, снял с манекена пальто ценой 2700 рублей и спокойно ушел.

Личность похитителя установили: им оказался 39-летний ранее судимый местный житель. Теперь ему предстоит отвечать за кражу по уголовному делу, сообщила пресс-служба областного УМВД.