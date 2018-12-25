Владелец лесопилки в Кировском районе вырубил леса на 256 000 рублей

25.12.2018 19:43 84

В одном из лесничеств Кировского района незаконно вырубили деревьев на 256 000 рублей. Полиция возбудила уголовное дело и начала розыск злоумышленника.

Проверив все пилорамы района, оперативники установили личность лесоруба-нарушителя: им оказался 36-летний владелец одной из лесопилок. Несмотря на раскаяние, ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба областного УМВД.