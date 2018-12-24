Водитель «Форда» протаранил минигрузовик

24.12.2018 15:50 72

В воскресенье, 23 декабря, «Форд Фокус» и минигрузовик ГАЗ-2747 столкнулись в Людиновском районе.

По предварительным данным, отдела пропаганды УГИБДД, водитель «Форда» не учел, что на улице зима, а на дороге снег и на скорости не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовичком, а затем, судя по фото с места, вылетел в кювет.

Пострадал водитель легковушки.