Водитель «Рено» вылетел в кювет и врезался в дерево

24.12.2018 14:45 231

В воскресенье, 23 декабря, под Перемышлем на дороге «Голодское-Суворов-Одоев» водитель на «Рено» оказался в кювете.

По предварительным данным инспекторов. Водитель не справился с управлением автомобилем, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. После попадания в кювет, автомобиль еще и врезался в дерево.

Пострадал только автолюбитель.