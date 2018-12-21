Калужанка фиктивно зарегистрировала 7 мигрантов

21.12.2018 14:16 187

48-летнюю жительницу Калуги обвиняют в создании «резиновой квартиры» на калужской улице Валентины Никитиной.

Женщина с февраля по сентябрь текущего года зарегистрировала в своей квартире 7 приезжих, при этом ни один мигрант там не жил.

Дело калужанки направлено в суд, ей грозит до трёх лет лишения свободы.