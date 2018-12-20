Женщина предложила полицейскому 5 тысяч и попала под уголовную статью

20.12.2018 10:28 309

Cотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Медынского района задокументировали попытку дачи взятки должностному лицу. Женщина, обвиняемая в фиктивной регистрации иностранного гражданина, попыталась откупиться, предложив полицейскому 5 тысяч рублей за непривлечение ее к уголовной ответственности. Сотрудник полиции незамедлительно проинформировал о предложении взятки свое руководство и на гражданку завели уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество», сообщила пресс-служба УМВД области.



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