Двое пострадали при столкновении микроавтобуса и легковушки

18.12.2018 15:08 291

Микроавтобус «Ситроен» и легковая машина «Шкода» столкнулись во вторник, 18 декабря, на улице Хрустальная, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Как уточнили в отделе пропаганды областного УГИБДД, в результате столкновения пострадали два пассажира маршрутки.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на перекресток не пропустив ехавшую по главной легковушку.