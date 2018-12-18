Бешеную лису нашли в Малоярославецком районе

18.12.2018 13:18 71

Бешенство обнаружили при исследовании головного мозга мертвой лисы из села Ильинского Малоярославецкого района, сообщил во вторник, 18 декабря, областной комитет по ветеринарии. Как погибла лиса не уточняется. Наличие заболевания подтвердили при лабораторных исследованиях. Животных района теперь должны профилактически привить. Хозяева обязаны следить за зверями и при подозрительном поведении вызывать ветврачей, а потенциально больное животное изолировать.



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