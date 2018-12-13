36 000 заплатила должница за возможность выехать из страны

13.12.2018 19:16 104

Жительница Боровского района задолжала государству 36 000 рублей, не оплачивая налоги, сообщила 13 декабря пресс-служба УФССП области.

Добровольно должница расплачиваться не хотела, и дело передали судебным приставам, которые ограничили гражданке выезд из страны. Узнав о наложенном ограничении, неплательщица тут же нашла средства и погасила долги по имущественному и транспортному налогам в полном объеме.