Бдительного калужанина перехитрили интернет-мошенники

13.12.2018 09:22 341

Калужанину в социальной сети предложили приобрести мобильный телефон известной марки.

Внимательно изучив объявление, он решил удостовериться в благонадежности продавца и запросил дополнительные фотографии гаджета и упаковочной коробки. Получив все запрошенные файлы, мужчина решился на покупку и перевел предоплату в 10 тысяч рублей на указанный расчетный счет.

Но получив перевод, продавец немедленно заблокировал свою страницу и контактный номер.

УМВД области предупреждает граждан об осторожности при совершении покупок через интернет, где мошенники обирают доверчивых граждан.