Велосипедист упал на машину и травмировался

12.12.2018 12:53 306

58-летний велосипедист пострадал в ДТП во вторник, 11 декабря.

Мужчина ехал по обочине дороги на окраине деревни Малые Савки в Кировском районе. Байкер не справился с управлением и упал на проезжавшую мимо легковую машину, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате велосипедист получил травмы и был госпитализирован.

Как мы писали раньше, инспекторы ГИБДД рекомендуют отказаться от езды на велосипедах зимой.