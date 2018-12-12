Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 12 декабря
$ 66.24 0.68
75.71 0.37
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Калужский жилой комплекс начали строить тайно

12.12.2018 11:53 3 762
Калужский жилой комплекс начали строить тайно

Застройщик не сообщил о начале работ над жилым комплексом на улице Карла Либкнехта в Калуге, сообщила в среду, 12 декабря, пресс-служба областной прокуратуры.

Строители тем самым нарушили градостроительный кодекс.

Работы над жилым кварталом были прекращены осенью 2017 года. Об этом, как и требуют правила, сообщили в горуправу. А осенью 2018 дома внезапно опять начали строить, но уведомить об этом не потрудились.

Технического директора застройщика оштрафовали на 10 тысяч.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Кировчанка наказана за обматеренного ветерана ВОВ 12.12.2018 13:00

Велосипедист упал на машину и травмировался 12.12.2018 12:53

«Пятерка» сгорела в Сосенском 12.12.2018 11:04

Девушка-водитель врезалась в стоящую на обочине машину в Калуге 12.12.2018 10:26

Мерседес сгорел на окраине Обнинска 12.12.2018 09:15

Бывший мигрант за деньги прописывал приезжих в дачном поселке 12.12.2018 09:03

Тухлую рыбу без документов изъяли из продажи в Тарусе 12.12.2018 08:00

Пожарные будут тушить кинотеатр «Центральный» 12.12.2018 07:00

Реальный срок грозит мужчине за поддельные права 11.12.2018 20:58

Спор о бутылке самогона закончился смертью оппонента 11.12.2018 19:45


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк поднимает верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет

07 дек 2018 12:04
Новости компаний

Телеканал Деда Мороза и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» вновь помогут создать новогоднее настроение

Россельхозбанк запустил новый продукт для физических лиц «Накопительный счет»

В ЕСИА зарегистрировано более половины населения Калужской области

Очки Silhouette — премиальная продукция австрийского бренда в интернет-магазине «Слепая курица»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Россельхозбанк запустил новый продукт для физических лиц «Накопительный счет»

Чем заняться в колоритном городе Тбилиси

Ассортимент товаров собственного производства от компании «Торговое оборудование»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.