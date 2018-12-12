Калужский жилой комплекс начали строить тайно

12.12.2018 11:53 762

Застройщик не сообщил о начале работ над жилым комплексом на улице Карла Либкнехта в Калуге, сообщила в среду, 12 декабря, пресс-служба областной прокуратуры.

Строители тем самым нарушили градостроительный кодекс.

Работы над жилым кварталом были прекращены осенью 2017 года. Об этом, как и требуют правила, сообщили в горуправу. А осенью 2018 дома внезапно опять начали строить, но уведомить об этом не потрудились.

Технического директора застройщика оштрафовали на 10 тысяч.