Бывший мигрант за деньги прописывал приезжих в дачном поселке

12.12.2018 09:03 373

36-летний житель Обнинска за август-сентябрь прописал в садовом товариществе, в котором жил сам, 82 иностранца, сообщила в среду, 12 декабря, пресс-служба областного УМВД.

За постановку на учет с каждого он брал по 300 рублей. Свои действия он объяснил проблемами с деньгами из-за безработицы.

Примечательно, что создатель «резиновой дачи» получил российское гражданство только этим летом. Он выходец из Узбекистана.

Мужчине грозит от 100 тысяч штрафа.