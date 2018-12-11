Вооруженный шприцем с зеленкой скандалист напал на женщину

11.12.2018 19:00 249

34-летний житель Обнинска будет отвечать за причинение вреда здоровью женщины, сообщила 11 декабря пресс-служба прокуратуры области.

На улице у торгового центра мужчина встретил старую знакомую, переставшую поддерживать с ним отношения, и затеял ссору. В ходе ссоры он вынул шприц, наполненный зеленкой, и, используя его в качестве оружия, нанес женщине укол в руку.

Проникающая рана руки, где позже развился абсцесс, заставила потерпевшую обратиться за помощью в полицию. На нападавшего завели уголовное дело. Суд определит меру наказания – исправительные работы или тюремный срок до двух лет.