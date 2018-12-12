Тухлую рыбу без документов изъяли из продажи в Тарусе

12.12.2018 08:00 318

Специалисты комитета ветеринарии при правительстве Калужской области совместно со специалистами районной ветеринарной станции проверили на днях ярмарку в Тарусе на предмет реализации некачественной продукции.

Проверяющие выявили факт продажи копченой горбуши без сопроводительных ветеринарных документов, да еще и с истекшим сроком годности.

Опасную рыбу изъяли из оборота, а продавца оштрафовали на 10 000 рублей, сообщила пресс-служба комитета ветеринарии.