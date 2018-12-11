Мошенники вымогают деньги под видом проверок МЧС

11.12.2018 12:43 321

В Калужской области участились жалобы на мошенников, выдающих себя за сотрудников МЧС, сообщила 11 декабря пресс-служба ведомства.

Так, руководителям организаций поступают телефонные звонки о якобы предстоящей проверке МЧС России, после чего злоумышленники предлагают перевести на банковский счет денежные средства.

Главное управление МЧС России по Калужской области напоминает, что сотрудники службы при проведении любых проверок находятся в форменной одежде и при общении с гражданами должны представиться и предъявить служебное удостоверение. В случае обнаружения подозрительных лиц, выдающих себя за сотрудников МЧС, необходимо позвонить по телефону полиции «102».