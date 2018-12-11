Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Вторник, 11 декабря
$ 66.24 0.68
75.71 0.37
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Мошенники вымогают деньги под видом проверок МЧС

11.12.2018 12:43 0 321
Мошенники вымогают деньги под видом проверок МЧС

В Калужской области участились жалобы на мошенников, выдающих себя за сотрудников МЧС, сообщила 11 декабря пресс-служба ведомства.

Так, руководителям организаций поступают телефонные звонки о якобы предстоящей проверке МЧС России, после чего злоумышленники предлагают перевести на банковский счет денежные средства.

Главное управление МЧС России по Калужской области напоминает, что сотрудники службы при проведении любых проверок находятся в форменной одежде и при общении с гражданами должны представиться и предъявить служебное удостоверение. В случае обнаружения подозрительных лиц, выдающих себя за сотрудников МЧС, необходимо позвонить по телефону полиции «102».

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Спор о бутылке самогона закончился смертью оппонента 11.12.2018 19:45

Вооруженный шприцем с зеленкой скандалист напал на женщину 11.12.2018 19:00

Завтра в Калуге отключат свет 11.12.2018 17:32

Почти три миллиарда долгов заплатили калужане в этом году 11.12.2018 16:14

Два «Хендая» столкнулись на трассе под Калугой 11.12.2018 14:19

Буйный отец второй раз пойдет под суд за конфликты с сыном 11.12.2018 14:10

Два «Рено» не поделили трассу 11.12.2018 13:18

Мокрый снег и гололед ожидаются в области в ближайшие часы 11.12.2018 13:07

Все въезды в областной центр привели в порядок 11.12.2018 12:51

Две женщины пострадали по вине любительницы быстрой езды 11.12.2018 12:37


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк поднимает верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет

07 дек 2018 12:04
Новости компаний

Телеканал Деда Мороза и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» вновь помогут создать новогоднее настроение

Россельхозбанк запустил новый продукт для физических лиц «Накопительный счет»

В ЕСИА зарегистрировано более половины населения Калужской области

Очки Silhouette — премиальная продукция австрийского бренда в интернет-магазине «Слепая курица»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Россельхозбанк запустил новый продукт для физических лиц «Накопительный счет»

Чем заняться в колоритном городе Тбилиси

Ассортимент товаров собственного производства от компании «Торговое оборудование»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.