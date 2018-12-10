Шантажист требовал деньги за не распространение интимных фотографий

10.12.2018 17:44 276

Шантажист через социальную сеть потребовал у калужанина 15 тысяч рублей за то, что он не распространит его интимные фотографии, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 10 декабря.

Пострадавший пошел в полицию, но служители закона отказались возбуждать дело. Вмешалась прокуратура, была проведена дополнительная проверка и в итоге дело о вымогательствах все-таки возбудили.