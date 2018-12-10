Пенсионер не уступил иномарке, пострадали трое

10.12.2018 14:04 551

В субботу, 8 декабря, 67-летний водитель на «Рено» выезжал на киевскую трассу с прилегающей территории.

По предварительным данным, он не уступил ехавшей по главной дороге машине «Мицубиси», сообщил отдел пропаганды УГИБДД. Произошло столкновение.

В результате пострадали оба водителя и пассажир иномарки.