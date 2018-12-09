Желая сдать квартиру, мужчина лишился сбережений

09.12.2018 14:57 69

Житель Обнинска разместил в Интернете объявление о сдаче в аренду квартиры.

Вскоре ему позвонил незнакомец, сообщил, что готов снять жилье и немедленно перевести деньги на счет хозяина, и попросил предоставить реквизиты карты. Вскоре он перезвонил и сказал, что владельцу карты сейчас придет уведомление с комбинацией цифр, которые тот должен ему сообщить, якобы для подтверждения факта оплаты.

Доверчивый гражданин так и сделал, и, продиктовав мошеннику код доступа к своему личному кабинету, лишился всех средств на счете – около 10 тысяч рублей.

УМВД области просит граждан не сообщать посторонним лицам пароли и коды доступа к своим банковским картам и не перечислять денежные средства на счета незнакомцев.