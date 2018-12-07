Житель Обнинска получил 7 кг соли вместо запчасти для авто

07.12.2018 12:49 707

Житель Обнинска заказал запасную деталь для автомобиля через Интернет на известном сайт, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 7 декабря.

Покупатель был бдителен и сразу переводить деньги не стал. Он оплатил только после того, как получил документ, подтверждающий отправку посылки.

Когда мужчина получил посылку, он был шокирован — внутри оказалось 7 кг пищевой соли, а не нужная деталь.

Полицейские разыскивают мошенника.