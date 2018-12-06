Буйный собутыльник порубил хозяев ножом-мачете

35-летний житель Обнинска распивал спиртное в гостях у знакомых супругов. Вскоре в дружной компании возник конфликт, в ходе которого мужчина выхватил нож-мачете и нанес удар женщине по кисти руки, а ее мужу не менее двух ударов в голову, угрожая убить обоих, сообщила 6 декабря пресс-служба прокуратуры области.
Супруги получили травмы, оцененные как легкий вред здоровью, а буйный гость предстанет перед судом, где ему светит наказание в виде лишения свободы до двух лет или обязательные работы на 360 часов.
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