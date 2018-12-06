300 тысяч штрафа заплатил магазин в Сухиничах за просрочку на прилавке

06.12.2018 20:04 287

Прокурорская проверка обнаружила, что в магазине крупной торговой сети в Сухиничах реализовывалась просроченная продукция. По результатам проверки должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а продукцию с истекшим сроком годности убрали с прилавков и уничтожили, сообщила 6 декабря пресс-служба областной прокуратуры. Магазин оштрафовали на 300 000 рублей.



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