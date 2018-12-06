Мошенницы сняли порчу прямо на улице за 6 тысяч рублей

06.12.2018 10:37 261

В Малоярославце полицейские поймали двух мошенниц по горячим следам.

Местную жительницу на улице остановили две женщины с маленьким ребенком и попросили денег на хлебушек. Получив 10 рублей, незнакомки стали убеждать женщину, что на ней сглаз и порча и скоро и она и вся ее родня умрут. Для снятия проклятья нужно немедленно провести ритуал, уверяли мошенницы, и отдать им все деньги. Испуганная женщина, как под гипнозом, вынула из кошелька около 6 тысяч рублей. Злоумышленницы помахали вокруг нее руками и быстро ушли.

Опомнившись, потерпевшая обратилась в полицию и мошенниц оперативно задержали. Несмотря на обещание вернуть деньги, им грозит пять лет тюрьмы, сообщила полиция Малоярославца.