Мошенницы сняли порчу прямо на улице за 6 тысяч рублей

В Малоярославце полицейские поймали двух мошенниц по горячим следам.
Местную жительницу на улице остановили две женщины с маленьким ребенком и попросили денег на хлебушек. Получив 10 рублей, незнакомки стали убеждать женщину, что на ней сглаз и порча и скоро и она и вся ее родня умрут. Для снятия проклятья нужно немедленно провести ритуал, уверяли мошенницы, и отдать им все деньги. Испуганная женщина, как под гипнозом, вынула из кошелька около 6 тысяч рублей. Злоумышленницы помахали вокруг нее руками и быстро ушли.
Опомнившись, потерпевшая обратилась в полицию и мошенниц оперативно задержали. Несмотря на обещание вернуть деньги, им грозит пять лет тюрьмы, сообщила полиция Малоярославца.
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