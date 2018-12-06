14 000 рублей перевела мошенникам жительница Обнинска, помогая подруге

06.12.2018 09:21 353

В Обнинске расследуется уголовное дело по факту мошенничества: женщина получила в социальной сети сообщение от знакомой с просьбой одолжить 14 000 рублей.

Доверчивая гражданка сразу перевела деньги, не проверив обстоятельства, вынудившие подругу обратиться с такой просьбой через интернет. Только после перевода она позвонила уточнить, дошли ли деньги по назначению, немало удивив новостью собеседницу.

Полиция ведет розыск причастных к этой махинации лиц, сообщает пресс-служба УМВД области.