Хвастовичских глав наказали за неинформирование предпринимателей

06.12.2018 08:00 251

5 глав администраций Хвастовичкого района были наказаны за недостаточное информирование поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 5 декабря.

На официальных сайтах органов местного самоуправления не было информации о реализации муниципальной программы по развитию предпринимательства, об обороте товаров производимых бизнесменами, о количестве работников у них, о финансово-экономическом состояние субъектов малого и среднего предпринимательства и другие важные сведения.

Глав администраций оштрафовали на 3 тысячи каждого.