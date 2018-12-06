Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 06 декабря
$ 66.82 0.38
75.71 0.05
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Хвастовичских глав наказали за неинформирование предпринимателей

06.12.2018 08:00 0 251
Хвастовичских глав наказали за неинформирование предпринимателей

5 глав администраций Хвастовичкого района были наказаны за недостаточное информирование поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 5 декабря.

На официальных сайтах органов местного самоуправления не было информации о реализации муниципальной программы по развитию предпринимательства, об обороте товаров производимых бизнесменами, о количестве работников у них, о финансово-экономическом состояние субъектов малого и среднего предпринимательства и другие важные сведения.

Глав администраций оштрафовали на 3 тысячи каждого.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

В Обнинске проверили маршрутки и автобусы 06.12.2018 12:44

В Тарусе сбили пешехода 06.12.2018 10:45

Мошенницы сняли порчу прямо на улице за 6 тысяч рублей 06.12.2018 10:37

В Медынском районе в пожаре пострадал человек 06.12.2018 10:20

Гололед и мокрый снег ожидают калужан на дорогах 06.12.2018 10:10

Житель Юхнова обокрал пилораму и собутыльника 06.12.2018 10:04

Гонщик-неумеха накатал на пять лет тюрьмы и разбил машину 06.12.2018 09:54

Обнинскому похитителю мяса обещают два года тюрьмы 06.12.2018 09:33

14 000 рублей перевела мошенникам жительница Обнинска, помогая подруге 06.12.2018 09:21

Акцию в честь маршала Жукова проведут в Калуге 06.12.2018 06:44


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

На Новый год клиенты Среднерусского банка ПАО Сбербанк получат подарки за платежи ЖКХ

26 ноя 2018 10:57
Новости компаний

«Ростелеком» дополнил «Онлайн-кассу» фискальным накопителем на 36 месяцев

«Ростелеком» расширил возможности мобильного приложения для сервиса «Видеонаблюдение»

Россельхозбанк запустил акцию для зарплатных клиентов

«Ростелеком» дарит абонентам личный кинотеатр

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

Новости партнеров

Какие бухгалтерские услуги можно получить в Москве

«Центрофинанс»: простота  и оперативность микрокредитования

Особенность минитрактора Jinma 3244

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.