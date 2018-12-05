Воду отключили на севере Калуги

05.12.2018 17:28 194

В среду, 5 декабря, в 17:00 из-за аварии на водопроводе диаметром 100 мм на время работ было отключено водоснабжение ряда домов на севере Калуги.

Без воды остались дома:

ул. Майская. д.6, д.8, д.13, д.15,

ул. Дорожная, д. 3, д. 9, д. 17.

Планируется, что восстановительные работы завершат к 20:00, тогда же пустят воду.

При необходимости будет организован подвоз воды, сообщает пресс-служба «Калугаоблводоканал».