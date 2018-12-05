Инспекторы ГИБДД призывают отказаться от двухколесного транспорта

05.12.2018 15:58 252

Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют жителям региона не использовать двухколесный транспорт зимой, опубликовал в среду, 5 декабря, призыв отдел пропаганды областного УГИБДД.

Предупреждение распространено после того как в понедельник в ДТП в Людиново пострадал велосипедист.

Инспекторы отмечают, что двухколесные виды транспорта предназначены для езды по асфальту летом. Водители же которые не расстаются с ними и зимой либо не способны психологически перестроится к новым условиям, либо безразличны к своей безопасности.