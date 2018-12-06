Акцию в честь маршала Жукова проведут в Калуге

06.12.2018 06:44 298

В пятницу, 7 декабря в Калуге пройдет посвященная Георгию Жукову акция «Маршал Победы».

На площади Победы волонтеры будут опрашивать прохожих о боевых заслугах военачальника. После опроса каждый участник акции получит «карточку-треуголку» с краткой информацией о жизни и боевых подвигах Георгия Константиновича, а волонтеры поподробней расскажут о его вкладе в победу в Великой Отечественной.

Акция стартует на площади в 15:00, сообщает организатор - областной молодежный центр.