Бешеную лису нашли в Боровском районе

05.12.2018 15:07 194

Бешенство обнаружили при исследовании головного мозга мертвой лисы из деревни Добрино Боровского района, сообщил в среду, 5 декабря, комитет по ветеринарии при правительстве области.

Обстоятельства при которых погибло животное не уточняются.

Это уже третий случай в Боровском районе с начала года. Сейчас в этом муниципальном образовании уже есть один очаг бешенства в котором введен карантин по опасному заболеванию.



