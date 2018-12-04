Женщины обманом завладели землей в Калуге

Три уголовных дела о махинациях с землей возбуждены в Калуге после проверок прокуратуры, сообщила во вторник, 4 декабря, пресс-служба областной прокуратуры.
Сначала при проверке обнаружили, что одна из жительниц города по подложной выписке из похозяйственной книги зарегистрировала на себя участок в 15 соток на улице Парковой. Стоимость земли составила 1,8 миллиона рублей.
Потом нашли еще двух мошенниц, которые таким же способом завладели землей на улицах Ароматной и Правды. Каждый из участков был площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Их общая стоимость — 6 миллионов.
Дела о мошенничестве в особо крупном размере теперь расследует полиция.
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