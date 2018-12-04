За ночь с улиц Калуги вывезли 810 кубометров снега

04.12.2018 12:36 174

В ночь с понедельника на вторник, 3-4 декабря, на улицы Калуги выехали более 60 различных уборочных машин: трактора, уборочные машины, самосвалы, подметальщики. Город также убирали почти 120 рабочих. Техника вывезла с улиц и дворов города 810 кубометров снега, на дорогах раскидали 206 тонн песко-соляной смеси. Днем на улицах трудятся 144 рабочих и 63 спемашины.



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