Чиновник медленно ответил «Гринпису» и был оштрафован

04.12.2018 11:58 347

Заместитель министра природных ресурсов и экологии области оштрафован за слишком медленный ответ «Гринпису», сообщила во вторник, 4 декабря, пресс-служба областной прокуратуры.

Активисты направили в министерство вопрос о взаимодействии администраций Калуги и Юхнова Калужской области с Федеральным агентством лесного хозяйства. Ответить им должны были в течение месяца, но письмо отправили только через 3 месяца.

Неторопливого чиновника оштрафовали на 5 тысяч.