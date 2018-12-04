Фура остановила движение «троек» в Калуге

04.12.2018 11:19 439

Во вторник, 4 декабря, в 11:10 встало внешнее транспортное кольцо троллейбусов маршрута №3 в Калуге.

Общественный транспорт не может проехать из-за того, что на улице Болдина у дома 47 встала фура и перегородила проезжую часть, сообщается в официальной группе управления калужского троллейбуса.