Карантин по бешенству отменили в Медынском районе

04.12.2018 10:36 175

Очаг бешенства ликвидирован в Медынском районе, карантин по опасному заболеванию был отменен, сообщил во вторник, 4 декабря, комитет по ветеринарии при правительстве области.

Карантин был введен в этом районе в конце сентября из-за больной енотовидной собаки. Дикое животное растерзал цепной пес в селе Передел.

В регионе остается 5 очагов бешенства: 3 в Бабынинском районе, 1 в Боровском и 1 в Жиздринском.