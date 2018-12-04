Зимний велосипедист попал под колеса иномарки

04.12.2018 08:10 276

В понедельник, 3 декабря, в Людиново столкнулись велосипедист и иномарка BMW. Владелец двухколесного транспорта ехал по зимнему проспекту Машиностроителей в вечернем полумраке. В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Ликвидировали последствия ДТП восемь человек: инспекторы, врачи и спасатели.



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