У жителя Кирова при обыске изъяли марихуану

03.12.2018 12:46 287

Кировские полицейские провели обыск в доме 37-летего местного жителя, в ходе которого обнаружили марихуану, сообщил 3 декабря МОМВД России «Кировский».

Несколько кустов конопли и около 40 граммов сухого вещества были отправлены на экспертизу, которая подтвердила наличие психоактивных веществ.

Хозяин дома объяснил, что самовольно вырастил растение, высушил и планировал употребить самостоятельно. Сотрудники отдела дознания возбудили против него уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств», предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.