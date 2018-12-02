Житель Обнинска лишился рюкзака после драки

02.12.2018 11:09 300

Житель Обнинска поругался с незнакомцем у кафе в центре наукограда, ссора переросла в драку, сообщила в воскресенье, 2 декабря, пресс-служба областного УМВД.

После драки мужчина обнаружил, что нет его рюкзака. Вещи незаметно прихватил с собой оппонент жителя наукограда.

Полицейские задержали вора по горячим следам. Оказалось, что молодой человек уже имеет судимость.

За кражу ему грозит до 2 лет.