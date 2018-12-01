Снегопад надвигается на Калужскую область

Калужские спасатели предупредили в субботу, 1 декабря, о надвигающемся на регион снегопаде. Его прогнозируют мечтами после 17:00-19:00.
Также в области усилится юго-восточный ветер, его порывы будут достигать 12-17 м/с., сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.
Непогода в регионе продлится как минимум до утра воскресенья, 2 декабря.
Жителей области призывают не выходить из дома без необходимости, следить за исправностью отопления и ограничить использование электронагревателей, чтобы не было перегрузки сети.
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