Пешехода-нарушителя сбили в Малоярославце

30.11.2018 10:20 196

44-летняя женщина попала под колеса «Ситроена» в четверг, 29 ноября, в Малоярославце. По предварительным данным она в 17:30 переходила улицу Кирова в неположенном месте у дома 32 «А», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Пешеход-нарушитель получил травмы различной степени тяжести.



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