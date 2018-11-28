В Обнинске закрыли торговый центр и выселили арендаторов

Как стало известно, обнинский ТЦ «Капитал» закрывают из-за невыполнения руководством правил пожарной безопасности.
Сегодня арендаторы и собственники торговых площадей выше второго этажа не смогли приступить к работе: судебные приставы пропускали их до двух часов дня забрать вещи. Как сообщает портал Obninsk.name, в начале третьего выход из лифта на 5, 4 и 3 этажах был перекрыт жалюзи, двери офисов опечатаны службой исполнения наказаний.
Первый и цокольный этажи не будут закрыты, так как там с системой безопасности все в порядке.
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