Хозяин поврежденного забора хотел сто тысяч и автомобиль впридачу

28.11.2018 10:57 217

Мужчина за рулем автомобиля врезался в забор частного дома в Боровске. По словам водителя, из строя вышла педаль газа.

Сразу после наезда, к водителю подошли трое мужчин, один из которых ударил его по лицу, после чего забрал документы на автомобиль, потребовав передать машину в его собственность.

Водитель отказался и предложил вызвать полицию и оформить ДТП, обещая полностью возместить ущерб, однако нападающий снова ударил его, запросив за поврежденный забор 100 000 рублей.

Потерпевший обратился за помощью к стражам правопорядка, которые завели на хозяина дома уголовное дело о самоуправстве с санкцией до пяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба ОМВД России по Боровскому району.