Супермаркет оштрафовали за нелегальную уборщицу

28.11.2018 08:00 427

Иностранка без патента работала в обнинском сетевом супермаркете, сообщила во вторник, 27 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

Женщина убирала помещения.

Представители магазина вину признали. В итоге юридическое лицо оштрафовали на 250 тысяч рублей, должностное — на 25 тысяч. Двух человек привлекли к дисциплинарной ответственности.