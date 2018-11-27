Обнинские подвалы огородят сеткой, чтобы кормить кошек

Подвальные окошки на улице Звездной в Обнинске в ближайшие дни затянут специальной сеткой.
Ограждение будет задерживать пластиковую посуду, из которой подкармливают котиков. Эта посуда с остатками еды частенько падает в подвалы и там воняет, жалуются жители.
В тоже время кошки смогут без проблем вылезать через сетку, сообщает портал Obninsk.Name
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