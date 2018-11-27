Обнинские подвалы огородят сеткой, чтобы кормить кошек

27.11.2018 18:56 294

Подвальные окошки на улице Звездной в Обнинске в ближайшие дни затянут специальной сеткой.

Ограждение будет задерживать пластиковую посуду, из которой подкармливают котиков. Эта посуда с остатками еды частенько падает в подвалы и там воняет, жалуются жители.

В тоже время кошки смогут без проблем вылезать через сетку, сообщает портал Obninsk.Name